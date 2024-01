Allane Aktie: Das macht sprachlos!

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Allane-Aktie laut der technischen Analyse derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Dies wird durch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bestimmt, der aktuell bei 11,53 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,2 EUR weicht um -2,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, wobei der letzte Schlusskurs von 11,62 EUR nur um -3,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Insgesamt wird die Allane-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Allane eine Dividendenrendite von 0,76 Prozent auf, was 5,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten in der Branche als unrentabel eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Allane-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allane bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,29 als überbewertet angesehen wird. Auf dieser Stufe erhält die Aktie folglich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Allane-Aktie in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung, was Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen sollten.