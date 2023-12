Allane Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Allane-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 11,55 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 11,8 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +2,16 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,69 EUR, was einer Abweichung von +0,94 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Bei einer Dividendenrendite von 0,76 % liegt der Ertrag für Investoren in Allane-Aktien 5,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Straße und Schiene. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Aktivität und die Stimmungsänderungen im Durchschnitt liegen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Straße und Schiene-Branche hat Allane in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,31 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,84 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,16 Prozent für Allane. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite von Allane mit 6,15 Prozent unter dem Durchschnittswert von 2,84 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.