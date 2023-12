Allane Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung rund um die Aktien von Allane wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Allane zeigen die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Allane weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Allane bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung bei Allane. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen führt zu dem Ergebnis, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Punkt Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Allane als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 85,71, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 57,14, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Allane im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0,76 % aus, was 5,67 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,44 % ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zur Gesamtbewertung "Schlecht".