Allane Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 zu normieren. Der aktuelle RSI-Wert von Allane liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Allane im letzten Jahr eine Rendite von -3,31 Prozent erzielt. Dies liegt 6,11 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,79 Prozent. In der Branche "Straße und Schiene" beträgt die mittlere jährliche Rendite 3,67 Prozent, wobei Allane aktuell 6,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Allane in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 11,55 EUR für den Schlusskurs der Allane-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,7 EUR, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Rahmen der kurzfristigen Analyse, basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Allane-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien mit "Neutral" eingestuft.