Allane Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Allane-Aktie bei 11,52 EUR. Am letzten Handelstag schloss der Kurs bei 11,3 EUR, was einer Abweichung von -1,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,6 EUR wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -2,59 Prozent ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt liegt. Daher erhält die Allane-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,55 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25 liegt. Diese relative Höhe des KGV lässt die Aktie als "teuer" erscheinen und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Performance der Allane-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -3,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 8,05 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,36 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,16 Prozent erzielte, lag die Allane-Aktie 10,48 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Allane beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" bedeutet. Daher erhält Allane eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik von den Analysten.