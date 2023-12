Allane Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Allane liegt aktuell bei 29,55, was 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) von 26 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Allane in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Allane. Dies bedeutet, dass es keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allane-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,17 eine ähnliche Einschätzung. Somit erhält die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Allane im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene eine niedrigere Dividendenrendite von 0,76 % aus, was 5,85 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 6,62 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird Allane daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.