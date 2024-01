Allane Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Aktienkurs von Allane verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,31 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 7,43 Prozent, was zu einer Underperformance von -10,74 Prozent für Allane führt. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 5,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Allane um 9,28 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Allane als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 29,55 liegt insgesamt 17 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im "Straße und Schiene"-Segment, der bei 25,33 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Allane eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet ebenfalls kaum Veränderungen, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Allane daher als "Neutral"-Wert eingestuft. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Allane-Aktie liegt bei 11,53 EUR, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 11,5 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt von 11,61 EUR zeigt ebenfalls eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Allane basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Sollten Allane Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Allane jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allane-Analyse.

Allane: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...