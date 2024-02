Allane Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allane liegt derzeit bei 28,04 und übersteigt den Branchendurchschnitt (Branche: Straße und Schiene) um 31 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Allane eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Allane-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,47 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 10,7 EUR, was einem Unterschied von -6,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,25 EUR, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-4,89 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Allane in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allane-Aktie auf der 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Allane-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine "Schlecht"-Bewertung.