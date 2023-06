Allane-Aktie: Effizient sparen mit der Investition!

Allane, die Sixt-Abspaltung, erweitert ihr Geschäft in Deutschland: Der bei München ansässige Leasing-Anbieter gab vor kurzem bekannt, dass er eine Zusammenarbeit mit dem auf mobiles Bezahlen fokussierten Unternehmen ryd eingegangen ist.

Mit der ryd-App sollen Allane-Kunden Geld und Zeit sparen

Kunden von „Sixt Neuwagen“ können nun an über 3.500 Tankstellen in Deutschland Kraftstoff durch die ryd-App bezahlen und dabei in den ersten sechs Monaten nach Auslieferung ihres Fahrzeugs einen Rabatt von 2 Cent pro getanktem Liter erhalten. Dieses Angebot soll für alle Neukunden gelten, die einen Leasing- oder Vario-Leasing-Vertrag für ein Fahrzeug mit Diesel- oder Ottomotor abschließen.

Neben dem Rabatt profitieren Allane-Kunden auch von schnelleren Tankvorgängen. Dank der ryd-App können Nutzer den Kraftstoff ohne Betreten des...