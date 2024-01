Allane Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative-Stärke-Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, zeigt an, dass Allane derzeit überkauft ist. Auf 7-Tage-Basis liegt der RSI bei 85,71 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen mit einem Wert von 65 an, dass Allane weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Allane in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Mit einer Dividendenrendite von 0,76 Prozent liegt Allane 5,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Straße und Schiene" ist dies daher aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment und erhält entsprechend eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.