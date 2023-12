Allane Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Allane Aktienkurs und Dividende unterdurchschnittlich

Die Allane-Aktie verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,31 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 3,84 Prozent, was eine Unterperformance von -7,16 Prozent für Allane bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,84 Prozent, wobei Allane um 6,15 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Allane ebenfalls unterdurchschnittlich ab. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 0,76%, was 5,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Straße und Schiene bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Allane-Aktie bei 11,55 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,8 EUR steht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,16 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,69 EUR, was einem Abstand von +0,94 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutral geführte Diskussionen über Allane. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Bewertung als "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich somit eine unterdurchschnittliche Bewertung für Allane sowohl in Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Aktien und Branchen, als auch hinsichtlich der Dividendenpolitik und des Anleger-Sentiments.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Allane-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Allane jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allane-Analyse.

Allane: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...