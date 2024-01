Allan Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Kimco Realty":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Allan-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat im Vergleich zum üblichen Niveau nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Allan-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allan aktuell bei 13 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche im Durchschnitt ein KGV von 32 haben. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie von Allan daher unterbewertet, was zu einer positiven Einschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Allan-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 63,46 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Allan im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter mit einer Dividende von 0 % deutlich niedriger abschneidet (Branchendurchschnitt: 6,17 %), was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.