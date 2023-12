Allan Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von Allan wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um einen umfassenden Überblick über die Anlegerstimmung zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ geprägte Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Allan wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führte.

In Bezug auf die Dividende weist Allan im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,17 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,17 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Allan-Aktie einen Wert von 77,78 für den RSI7 und einen Wert von 62,5 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt wird die Aktie von Allan somit als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators bewertet.