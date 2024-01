Allan Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Allan ist insgesamt neutral. Bei der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Allan im letzten Jahr eine Rendite von 16,3 Prozent erzielt, was 12,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 18,55 Prozent, und Allan liegt aktuell 2,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Allan liegt bei 66,67, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 70,83, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Allan eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Allan daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.