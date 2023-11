Allan Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Allan 13, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 36 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Allan daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Allan mit 4,72 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" erzielte im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 20,92 Prozent, während Allan mit 16,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Allan mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 6,21 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt -6, wodurch die Allan-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Allan festgestellt werden. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb Allan in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Allan für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.