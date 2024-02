Allan Aktie: Enormes Potenzial ....

In den letzten vier Wochen gab es bei Allan keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Allan ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,68 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche (30,44) eine Unterbewertung signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite liegt mit 2,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (6,22 Prozent), was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Allan-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 12,5 als überverkauft gilt, was zu einer positiven Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 50, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung der Aktie von Allan aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse.