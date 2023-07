Allakos Aktien: Börsenexperten prognostizieren 91% Gewinnsteigerung in den nächsten 12 Monaten

Börsenexperten sehen ein positives Signal, da der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen leicht gestiegen ist. Langfristig wird eine Trendwende erwartet, da die Aktie laut Analystenschätzungen in den nächsten 12 Monaten einen Kurs von 8,21 EUR erreichen soll – was einem Gewinn von +91,03% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, ob die Quartalsbilanz des Unternehmens diese Erwartungen erfüllen kann. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatzzahlen und den Gewinn von Allakos im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahr.

Die bisherigen Schätzungen deuten darauf hin, dass der Umsatz im aktuellen Quartal leicht zurückgegangen ist. Auch der Verlust soll sich verringern und um +11,30% fallen. Auf Jahressicht sagen die Experten einen Rückgang des Umsatzes um 0,00 Prozent voraus und einen Verlust pro Aktie von -5,00 EUR.

Diese...