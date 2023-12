Allakos Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Allakos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,91 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 93,06 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -155,97 Prozent für Allakos entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 59,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Allakos 122,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Allakos als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 4 positive Bewertungen vor, während es 1 neutrale und keine negativen Bewertungen gab. Im zurückliegenden Monat gab es ebenfalls eine positive Einschätzung. Daraus ergibt sich ein Kursziel in Höhe von 13,8 USD, was einer Erwartung von 333,96 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In den letzten Wochen wurde bei Allakos eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Dividendenrendite von Allakos liegt derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.