Allakos Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Allakos wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Allakos in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Allakos in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen. Dadurch erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie der Allakos als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 22,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 40,48 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit ein "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Allakos vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Allakos vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 335,33 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 13,8 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".