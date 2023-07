Allakos Aktie gewinnt an Wert: Positive Trends trotz Quartalszahlen-Unsicherheit

Die Allakos Aktie hat in den letzten Monaten an Wert gewonnen und befindet sich auf einem positiven Trend. Die Charttechnik zeigt, dass der Gleitende Durchschnitt 50 keinen Widerstand bietet. Experten schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten einen Gewinn von +93,55% erzielen könnte.

Dennoch gibt es einige Unsicherheiten bezüglich der Quartalszahlen für das 3. Quartal. Analysten prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal und einen Verlust von -24,18 Mio. EUR. Auf Jahressicht wird ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent erwartet.

Diese Zahlen könnten Auswirkungen auf den Aktienkurs haben und Aktionäre dazu veranlassen, ihre Positionen zu überdenken.

Es bleibt abzuwarten, wie die Allakos Aktie auf die Quartalszahlen reagieren wird. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Informationen...