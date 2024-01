Allakos Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Allakos-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,51 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,82 USD, was einem Unterschied von -19,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Doch der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,34 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+20,51 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Allakos-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Dividendenrendite von Allakos beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Von 5 Analystenbewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate sind 4 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Kurzfristig betrachtet, wird die Allakos-Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen einen möglichen Anstieg um 389,36 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird Allakos als "Neutral" eingestuft, jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.