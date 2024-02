Allakos Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Allakos in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen, die sich mit dem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen waren die Themen rund um den Wert größtenteils positiv. Aufgrund dieser Anlegerstimmung wird die Einstufung als "Gut" erachtet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Allakos-Aktie waren alle 4 Bewertungen "Gut". Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier beträgt daher "Gut". Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten zu Allakos vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben sich auf 15,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 1100,79 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor hat Allakos mit einer Rendite von -80,73 Prozent eine unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Performance der Allakos-Aktie mit einer Rendite von -69,83 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Allakos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,13 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,27 USD, was einen Unterschied von -59,42 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (2,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-40,93 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Allakos also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.