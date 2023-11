Allakos Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Durchschnittsschlusskurs der Allakos-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 4,57 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,83 USD (-59,96 Prozent Unterschied), was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,5 USD liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-26,8 Prozent), was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Allakos-Aktie somit eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität rund um die Allakos-Aktie in den letzten Monaten war gering. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Aus diesem Grund erhält Allakos eine schlechte Einschätzung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Auf langfristiger Basis sehen Analysten die Allakos-Aktie als gut an. Von insgesamt 18 Analysten waren 3 positiv, 1 neutral und 0 negativ eingestellt. Auch im zurückliegenden Monat gab es eine positive Tendenz. Insgesamt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15,75 USD, was einer Erwartung von 760,66 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analysteneinschätzungen erhält die Allakos-Aktie daher eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Allakos liegt momentan bei 77,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält sie eine schlechte Bewertung. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Allakos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Allakos-Aktie somit eine schlechte Bewertung bezüglich des Relative Strength Index.

