Allakos Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse der Allakos-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,56 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,73 USD deutlich darunter liegt (-23,31 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (2,27 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+20,26 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Allakos-Aktie aufgrund dieser einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung rund um die Allakos-Aktie war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diskutierten Themen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie von Allakos einen Wert von 63,51 (RSI7) und 33,33 (RSI25) zu, was zu einer "Neutral"-Empfehlung auf dieser Ebene führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse stellt sich heraus, dass die Rendite der Allakos-Aktie im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche um 62,91 Prozent und zur Biotechnologie-Branche um 88,34 Prozent niedriger liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.