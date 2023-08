Allakos Aktie: Analysten prognostizieren +91,01% Gewinn trotz vorhersehbarer Umsatzrückgänge

Die Allakos Aktie befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase und hat in den letzten Tagen -9,14% an Wert verloren. Analysten rechnen jedoch langfristig mit einem positiven Trend und prognostizieren, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten einen Kurs von 7,37 EUR erreichen könnte. Dies würde einem Gewinn von +91,01% entsprechen.

Für das 3. Quartal wird erwartet, dass Allakos einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal verzeichnet. Im Jahr 2022 wurde noch ein Umsatz von 0,00 EUR erzielt, während für das aktuelle Quartal ein Rückgang um voraussichtlich 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet wird. Der Verlust soll sich jedoch verbessern und voraussichtlich um +11,30% auf -24,81 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem weiteren leichten Umsatzrückgang und einem Rückgang des Gewinns um +62,80%....