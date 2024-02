All for One Group ist zurück!

In den letzten 200 Handelstagen liegt der Durchschnitt des Schlusskurses für die All For One-Aktie bei 41,93 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 55,2 EUR, was einer Differenz von +31,65 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (48,18 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,57 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 23,45 ist All For One deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 74,94, was zu einer klaren Unterbewertung führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 2 zur Aktienkurs, was eine negative Differenz von -14,87 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von All For One als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings haben in den letzten Tagen auch negative Themen die Diskussionen dominiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.