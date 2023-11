All for One Group: Kommt 2024 der Turnaround?

Die Aktie des IT-Dienstleisters All for One (WKN: 511000) reagierte auf die vorläufigen Jahreszahlen am gestrigen Donnerstag mit einem Kursaufschlag von +6,5%. Damit setzt sich die jüngste Kurserholung fort, aktuell steht die Aktie bei knapp 40 €. Der Kursverlauf im letzten Halbjahr war sehr volatil – mit einer leicht fallenden Tendenz. Was bedeutet die neue Prognose für die weitere Entwicklung?