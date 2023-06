All for One Group Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Für die Aktie All For One aus dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 12.06.2023, 19:28 Uhr, ein Kurs von 41.1 EUR geführt.

Unsere Analysten haben All For One nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,69 % ist All For One im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (1,83 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei All For One beträgt das aktuelle KGV 16,47. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 220,52. All For One ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt All For One damit 52,13 Prozent unter dem Durchschnitt (21,13 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 20,74 Prozent. All For One liegt aktuell 51,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".