All for One Group Aktie: Das ist ein Hammer

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über All For One in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Menge und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie können Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über All For One kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt All For One mit einer Dividendenrendite von 3,27 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen (22,92 %) deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 19,65 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -1,16 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Unterperformance von 4,3 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 9,11 Prozent, wobei All For One aktuell um 10,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 90,91 Punkten, was darauf hinweist, dass All For One überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterkauft-Situation und daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für das Wertpapier von All For One.