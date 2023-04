All for One Group Aktie: beeindruckende Entwicklung!

Im letzten Jahr verzeichnete die Aktie der All for One Group eine Rendite von 3,57 Prozent. Im Bereich Technologie liegt sie damit im Vergleich zum Durchschnittswert von 3,16 Prozent um beachtliche 11,48 Prozentpunkte vorne. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Segment der Informationstechnologie-Dienstleistungen beträgt bloße 1,62 Prozent. Hier schlägt All for One Group jedoch mit einem aktuellen Wert von über 54,62 Prozent deutlich zu Buche und untermauert somit ihre starke Performance auf dem Markt.

Wie bewerten die Analysten die All for One Group Aktie?

Die All for One Group-Aktie wurde in den letzten drei Monaten von insgesamt 0 Analysten bewertet. Dabei wurden 0 Bewertungen als “Gut”, 0 als “Neutral” und 0 als “Schlecht” eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich eine positive Einschätzung für...