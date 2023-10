All for One Group Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

All For One, ein Unternehmen aus der IT-Dienstleistungsbranche, weist momentan eine niedrigere Dividendenrendite von 3,75 Prozent auf, während der Branchendurchschnitt bei 22,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur Branche hat All For One in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,85 Prozent erzielt, während andere Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche im Durchschnitt um -0,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,66 Prozent für All For One. Im Vergleich zum gesamten Informationstechnologie-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,99 Prozent hatte, liegt All For One um 1,84 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Technisch gesehen liegt der Aktienkurs von All For One bei 36,5 EUR, was einen Abstand von -11,56 Prozent zur 200-Tage-Linie von 41,27 EUR ausmacht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 38,85 EUR und einer Differenz von -6,05 Prozent im negativen Bereich. Aufgrund dieser beiden Aspekte erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment rund um All For One ist momentan überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurden nur positive Diskussionen verzeichnet, während negative Diskussionen fehlten. Das Stimmungsbarometer zeigt hauptsächlich grün an, was auf ein positives Interesse der Anleger hinweist. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird All For One daher positiv bewertet.