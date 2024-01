All for One Group Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von All For One liegt bei 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 69,83) unter dem Durchschnitt (ca. 70 Prozent) liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die All For One-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,94 Prozent erzielt, was 0,92 Prozent über dem Durchschnitt (8,02 Prozent) des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 12,56 Prozent, wobei die All For One-Aktie aktuell 3,62 Prozent darunter liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet All For One derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, nämlich 3,27 % im Vergleich zu 22,85 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von All For One als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die All For One-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,1 und ein Wert für den RSI25 von 40,7, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.