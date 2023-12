All for One Group Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der All For One-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 40,47 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 47,3 EUR beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +16,88 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 40,89 EUR, was einem Abstand von +15,68 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die All For One-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,94 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -2,31 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 6,75 Prozent, wobei All For One um 2,19 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Das Sentiment und der Buzz rund um die All For One-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende fällt die All For One-Aktie mit einer Ausschüttung von 3,27 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (22,87 %) niedriger aus und erhält somit eine Bewertung von "Schlecht". Die Differenz von 19,61 Prozentpunkten verdeutlicht dies.