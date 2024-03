All Winner im Check!

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf All Winner war in den letzten Tagen vorwiegend positiv. Es gab 11 positive Tage und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält All Winner daher eine "Gut"-Einschätzung. Die historischen Berechnungen ergaben ein Handelssignal von 1 mal "Schlecht" und 0 mal "Gut", was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt wird All Winner daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 43,86 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 35,73 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält All Winner eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, beträgt 0,86 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,99 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von All Winner eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von All Winner beträgt 185, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist All Winner daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.