All Winner Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf einen überkauften Titel hin, während ein niedriger RSI auf einen überverkauften Titel hinweist. Bei All Winner wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,79 Punkten, was darauf hinweist, dass All Winner weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,56 und zeigt ebenfalls an, dass All Winner weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei All Winner beträgt das aktuelle KGV 185, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist All Winner daher weder unterbewertet noch überbewertet, was der Aktie eine "Neutral"-Einschätzung einbringt.

Die Dividendenrendite von All Winner liegt bei 0,61 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,92 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger kann auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen spielen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu All Winner auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um All Winner diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird All Winner hinsichtlich der verschiedenen Kriterien als "Neutral" eingestuft.