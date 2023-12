All Winner Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet darauf hin, dass ein Titel überkauft ist und möglicherweise kurzfristige Kursrückgänge bevorstehen, während ein niedriger RSI darauf hindeutet, dass ein Titel überverkauft ist und möglicherweise Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von All Winner wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet.

Der RSI7 für All Winner liegt derzeit bei 66,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,56 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das All Winner-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen im letzten Monat stärker beachtet als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die All Winner-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der All Winner auf 26,59 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,65 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18,58 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 23,96 CNH, was zu einem Abstand von -9,64 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in der technischen Analyse daher mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei All Winner beträgt das aktuelle KGV 185, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als hoch einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von All Winner eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen analytischen Ansätzen.