All Winner Aktie: Einfach unglaublich

Die Aktienanalyse zeigt, dass die All Winner-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 24,27 CNH hatte, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 19,82 CNH eine Abweichung von -18,34 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 18,85 CNH liegt, ergibt sich eine Abweichung von +5,15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält All Winner damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 60,53 und zeigt somit, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte All Winner in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -24,06 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,96 Prozent für All Winner. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von All Winner um 4,61 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für All Winner in den letzten Wochen deutlich verbessert, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt hingegen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb All Winner dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.