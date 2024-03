All Winner Aktie: Anleger aufgepasst!

Die All Winner Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 19,44 CNH um +4,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Distanz zum GD200 mit -18,63 Prozent jedoch als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine neutrale Einschätzung für die All Winner Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die All Winner-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 58,26, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,09, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der All Winner Aktie bei 185,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf Dividendenrendite bietet die Aktie von All Winner bei einer aktuellen Rendite von 0,86 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten einen etwas geringeren Ertrag von 0,12 Prozentpunkten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.