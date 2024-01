All Winner Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs von All Winner verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,32 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -5,98 Prozent, was bedeutet, dass All Winner eine Outperformance von +21,3 Prozent erzielte. Der Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 13,96 Prozent im letzten Jahr, wobei All Winner um 1,36 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führten zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber All Winner eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb All Winner eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wurde All Winner von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die All Winner-Aktie steht bei 63 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (65,24) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für All Winner.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die All Winner-Aktie mit einem Kurs von 20,56 CNH inzwischen -13,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -22,53 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.