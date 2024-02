All Things Mobile Analytic Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktie von All Things Mobile Analytic hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,06 USD verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,07 USD, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,05 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +40 Prozent entspricht. Daher erhält All Things Mobile Analytic auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über All Things Mobile Analytic. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über All Things Mobile Analytic diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen. Dieses positive Stimmungsbild führt dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält und All Things Mobile Analytic insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von All Things Mobile Analytic als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 4,55, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.