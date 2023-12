All Things Mobile Analytic Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz: All Things Mobile Analytic zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist, und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für All Things Mobile Analytic in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,07 USD für den Schlusskurs der All Things Mobile Analytic-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,043 USD, was einem Unterschied von -38,57 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,04 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. In der Gesamtbewertung erhält All Things Mobile Analytic für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der All Things Mobile Analytic liegt bei 31,22, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 49,13 und stellt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung dar. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" bezüglich des RSI.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber All Things Mobile Analytic. Es gab neun positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält All Things Mobile Analytic daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.