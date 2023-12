All Things Mobile Analytic Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für All Things Mobile Analytic beträgt derzeit 55,56 Punkte für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 57,43 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von All Things Mobile Analytic bei 0,038 USD liegt und somit 5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf der Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -45,71 Prozent beträgt.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, wie aus den Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für All Things Mobile Analytic in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.