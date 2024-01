All Things Mobile Analytic Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind entscheidende Kriterien. Bei der Analyse von All Things Mobile Analytic zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von All Things Mobile Analytic mit 0,037 USD derzeit -7,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -47,14 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die beiden Zeiträume führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der All Things Mobile Analytic liegt bei 75, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von All Things Mobile Analytic sowohl aus kommunikativer als auch aus technischer Sicht eine "Neutral" bis "Schlecht" Einschätzung erhält.