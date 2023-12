All Things Mobile Analytic Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group Ltd":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In jüngster Zeit hat die Aktie von All Things Mobile Analytic vermehrt Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um All Things Mobile Analytic beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Aktie von All Things Mobile Analytic ein Durchschnitt von 0,07 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0429 USD, was einem Unterschied von -38,71 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 0,04 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+7,25 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält All Things Mobile Analytic für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

Für das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von All Things Mobile Analytic wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität bei den Beiträgen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von All Things Mobile Analytic bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

