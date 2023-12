All In! Games Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der All! Games als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die All! Games-Aktie ergibt sich ein Wert von 59,09 für den RSI7 und 53,85 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der All! Games-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,54 PLN im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,54 PLN eine Abweichung von 0 Prozent, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 1,58 PLN betrachtet und weist eine Abweichung von -2,53 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um All! Games gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien blieb weitgehend neutral, ebenso wie die Diskussion über das Unternehmen.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die All! Games-Aktie eine neutrale bis positive Bewertung sowohl auf der technischen Ebene als auch im Anleger-Sentiment.