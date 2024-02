All In! Games Aktie: Was kann da noch kommen?

Die All! Games wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,57 PLN, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,5 PLN) um -4,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,57 PLN weist auf eine Abweichung von -4,46 Prozent hin, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die All! Games von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden konnte. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die All! Games-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen ähnlichen Wert von 54,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Rating für die All! Games basierend auf der RSI-Bewertung.