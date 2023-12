All In! Games Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Die technische Analyse der Aktie von All! Games zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,54 PLN liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,57 PLN weicht nur um 1,95 Prozent ab und wird daher als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,58 PLN) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem Durchschnitt (-0,63 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für All! Games zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,05 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über All! Games. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.