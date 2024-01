All In! Games Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, RSI genannt, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen aufzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der All! Games liegt bei 53,7, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als Indikator für eine "neutral" Situation gilt.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien misst, ist das Sentiment und Buzz. Die Aktie von All! Games zeigt eine starke Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Veränderungen auf, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Schlusskurs von 1,55 PLN für die All! Games-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,56 PLN, was einer geringen Abweichung von +0,65 Prozent entspricht und daher zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussionen rund um All! Games auf Plattformen der sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen angesprochen. Basierend auf diesen Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft.

Zusammenfassend kann die Aktie von All! Games in Bezug auf den Relative Strength Index, das Sentiment und Buzz, die technische Analyse und die Anlegerstimmung als insgesamt "neutral" bewertet werden.