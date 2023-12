All In! Games Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Für All ! Games liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 45,45 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 51,27 Punkten bestätigt dieses neutrale Rating. Insgesamt erhält All ! Games somit eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse erreicht die All ! Games-Aktie eine gute Einstufung basierend auf der 200-Tage-Linie und dem Abstand zum aktuellen Aktienkurs. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt jedoch ein neutrales Signal, was zu einem insgesamt guten Befund für die technische Analyse führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend positiv über All ! Games gesprochen, was zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass All ! Games in verschiedenen Bereichen neutrale bis positive Bewertungen erhält, was auf eine stabilen Positionierung am Markt hindeutet.

