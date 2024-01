All In! Games Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Critical Metals":

Die technische Analyse der All ! Games-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1,55 PLN liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,56 PLN, was einer Abweichung von +0,65 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,6 PLN weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,5 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält All ! Games insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für All ! Games liegt bei 53,7, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmung rund um All ! Games wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positivere Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Einschätzungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, weshalb eine "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Aktie von All ! Games bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird. Die technische Analyse sowie die Stimmungsindikatoren deuten auf eine neutral bis gemischte Einschätzung hin.